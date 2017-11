NAGASAKI – Werklieden waren woensdag in het Japanse Nagasaki in de stromende regen nog hard bezig om alles in gereedheid te brengen voor de officiële ingebruikname van de Omotemonbashi-brug. Dat gebeurt vrijdagmiddag in aanwezigheid van prinses Laurentien en het Japanse prinselijk paar Akishino en Kiko.

De brug staat symbool voor de houten brug die ooit de verbinding vormde tussen de Nederlandse VOC-handelspost op het kunstmatige eiland Dejima en de stad zelf. De brug was vanaf 1641 ruim twee eeuwen lang de enige westerse toegang tot het voor de rest van de buitenwereld afgesloten Japan, en andersom vormde de brug voor de Japanners een venster tot een onbekende wereld van onder meer techniek, wetenschap en geneeskunde.

Nagasaki is de laatste twintig jaar ijverig bezig om het aan het einde van de negentiende eeuw verdwenen Dejima weer tot leven te wekken door opgravingen en onderzoek te verrichten en gebouwen in oude stijl te herbouwen. De wens is om tegen 2050 de handelspost in oude luister te hebben hersteld.

IJverig

De toevoeging van de Omotemonbashi-brug is onderdeel van die plannen, al zijn vorm en gebruikt materiaal anders dan in de zeventiende eeuw. Dit ook omdat de te overspannen afstand groter is omdat de Nakashima-rivier is verbreed. Langs het water tegenover Dejima is een parkje aangelegd, met bordjes met uitleg over de VOC-post.

Het was hier ook waar de werklieden ijverig aan het werk waren om de laatste stenen te leggen en plantjes te planten. De brug, die al enkele maanden gereed is, was ook afgesloten. Prinses Laurentien, die donderdag aan een tweedaags bezoek aan Japan begint, mag er als een van de eersten officieel overheen lopen.