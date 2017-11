De Noorse koning Harald heeft vijf mensen de Orde van Verdienste uitgereikt. De koninklijke onderscheiding is bedoeld voor niet-Noren of Noren in het buitenland die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het land.

De Canadees Edward A.G. Wagner, directeur van het concern Norseland werd onderscheiden voor zijn hulp aan het Noorse bedrijfsleven. Jeffrey Guy Mueller van Norway House in het Amerikaanse Minneapolis kreeg de onderscheiding voor het promoten van de Noorse cultuur en het bevorderen van de handel tussen Noorwegen en de Verenigde Staten.

Per Ivar Vaagland werd gelauwerd voor zijn bijdrage aan de Deens-Noorse betrekkingen. Ook diplomaat Oliveau Tanguy kreeg een onderscheiding van Harald, net als diplomaat en historicus Lars Løberg.

Begin oktober werd al bekendgemaakt dat de vijf Den kongelige Norske fortjenstorden, zoals de Orde van Verdienste in het Noors heet, krijgen.