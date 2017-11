De Japanse Keizerlijke Hofraad komt op 1 december bijeen om te praten over de abdicatie van keizer Akihito. Dat meldden bronnen rond de keizerlijke hofhouding, aldus Japanse media woensdag.

Eén van de discussiepunten is de datum waarop de keizer afstand mag doen van de troon. Volgens de Japan Times worden twee dagen overwogen: 31 maart en 30 april 2019. Maar een woordvoerder ontkende dat er al twee data waren. “Daar over wordt juist gesproken.”

Deze zomer is een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat de keizer terugtreedt ten gunste van kroonprins Naruhito. De details moeten echter nog worden uitgewerkt. Zo werd aanvankelijk gesproken over een abdicatie eind 2018, maar de keizerlijke hofhouding die alle tradities streng bewaakt, maakte daar bezwaar tegen.

De keizer die volgende maand 83 jaar wordt, heeft zelf geen invloed op de gekozen datum. Hij heeft vorig jaar al in bedekte termen laten weten snel met pensioen te willen, maar in Japan is dat, anders dan in bijvoorbeeld Nederland of Spanje, niet gebruikelijk. Ook omdat de keizer niet zelfstandig tot aftreden kon besluiten. Daar was een wet voor nodig.