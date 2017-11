AUCKLAND – Koning Tupou VI van Tonga is aangestoken door de rugbykoorts die de bevolking van zijn eilandkoninkrijk nu al enkele weken in zijn greep heeft. De koning woont zaterdag in Auckland in Nieuw-Zeeland de halve finalewedstrijd bij in de strijd om de wereldbeker ‘Mate Ma’a Tonga’ tegen Engeland. Het is voor het eerst dat Tonga, waar rugby de nationale sport is, zover is gekomen bij de Rugby League World Cup.

De ‘Mate Ma’a Tonga’ zijn nog ongeslagen en vooral de nipte en zwaar bevochten zege op het grotere Nieuw-Zeeland heeft de eilanders in een zegeroes gebracht. Weliswaar is de Rugby League niet zo prestigieus als grote broer Rugby Union, waar de All Blacks van Nieuw-Zeeland domineren, maar voor het kleine Tonga telde alleen de winst. In Nieuw-Zeelandse steden, waar veel immigranten uit Tonga wonen, werd royaal gefeest, tot chagrijn van een aantal Nieuw-Zeelanders.

Koning Tupou wordt vrijdag in Auckland verwacht, zo liet de consul weten aan Kaniva News. Na de wedstrijd in het Mt Smart Stadion is geen ontmoeting met de spelers voorzien aldus de diplomaat. Maar wanneer Tonga ook de Engelsen verslaat en de finale haalt, zou de koning zich kunnen bedenken.