NAGASAKI – Prinses Laurentien is donderdagmorgen haar tweedaagse bezoek aan Japan begonnen met herdenken. In Nagasaki legde de prinses bloemen bij het twee jaar oude monument voor tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze stad omgekomen buitenlandse krijgsgevangenen. Op de gedenksteen staan de namen 41 Nederlanders, naast die van Britten, Amerikanen en Australiërs.

De krijgsgevangenen waren op de Kawanami scheepswerf van Nagasaki te werk gesteld in de scheepsbouw. Ze kwamen om door de slechte behandeling door de Japanners. In 2015 is ter nagedachtenis een monument opgericht in de wijk Koyagi-machi, waar vroeger het krijgsgevangenkamp Fukuoka-2 was gevestigd. Prinses Laurentien onderhield zich bij de plechtigheid ook met kinderen van de naast gelegen school die in hun lessen aandacht besteden aan de gebeurtenissen ruim zeventig jaar geleden.

Laurentien bezocht daarna de Hollandsche Begraafplaats in Nagasaki, waar nog tientallen graven zijn van Nederlanders die in de achttiende en negentiende eeuw woonden en werkten op de handelspost Dejima en daar overleden. Nederlanders waren in die tijd de enigen die met Japan handel konden voeren. De prinses kreeg uitleg over de historie van de begraafplaats en over het mede door Nederland gesteunde onderhoud en herstel.

Later donderdag gaat Laurentien ook naar het hypocentrum, de plek waar boven op 9 augustus 1945 een atoombom tot ontploffing kwam, door de Amerikanen vanwege zijn uiterlijk ‘Fat boy’ genoemd. De atoombom, de tweede die boven Japan werd afgeworpen, kostte aan ruim 70.000 inwoners van Nagasaki het leven, terwijl minstens 74.000 inwoners gewond raakten.