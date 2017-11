Het is niet vaak dat prinses Laurentien in een officiële hoedanigheid buiten de landsgrenzen optreedt. Ze heeft weliswaar al voor haar huwelijk met prins Constantijn aangegeven beschikbaar te zijn wanneer koning Willem-Alexander een beroep op haar zou doen, maar in de praktijk is dat nauwelijks voorgekomen. Laurentien heeft naast haar gezin haar eigen werkzaamheden en volle agenda, en met de nog immer actieve prinsessen Beatrix en Margriet is bijspringen niet nodig.

Dat de prinses nu namens de Nederlandse regering een tweedaags bezoek brengt aan Japan om stil te staan bij het gezamenlijke verleden, is derhalve bijzonder. Voor Laurentien is Japan echter geen onbekend terrein, zoals donderdag bleek toen ze schoolkinderen ook in korte Japanse zinnetjes kon toespreken. In 1982 verhuisde Laurentien met haar ouders naar Tokio toen vader Laurens Jan Brinkhorst daar hoofd werd van de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Een goede band heeft Laurentien samen met echtgenoot Constantijn ook met het Japanse prinselijk paar Akishino en Kiko, die vanuit de keizerlijke familie zijn afgevaardigd om vrijdag deel te nemen aan de feestelijke inwijding van de Omotemon-brug. Die ‘bashi’ verbindt de voormalige factorij Dejima symbolisch met Nagasaki en staat tevens symbool voor het bijzondere en rijke verleden van de havenstad. Akishino en Laurentien spreken bij de opening en prinses Kiko vergezelt haar Nederlandse collega op de meeste onderdelen van haar programma.

Wellicht dat met het klimmen der jaren van de ‘oude generatie’ in de koninklijke familie – Beatrix wordt volgend jaar tachtig, Margriet 75 en Pieter van Vollenhoven is 78 – vaker een beroep wordt gedaan op prinses Laurentien en prins Constantijn. In Japan liet ze tot nu toe in elk geval zien ook die specifiek vertegenwoordigende koninklijke rol te kunnen vervullen.