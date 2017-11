De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft haar bezoek aan Tromsø moeten afzeggen. Ze heeft last van duizeligheid, laat het hof weten. Kroonprins Haakon gaat nu alleen naar het traditionele feestelijke diner in Tromsø.

Mette-Marit wordt behandeld voor haar duizeligheid. Ze kreeg van haar arts het advies om het diner over te slaan. Na het weekend gaat ze weer aan de slag.

Het traditionele diner, Gjestebud in het Noors, werd door het kroonprinselijk paar voor het eerst in 2004 gehouden om geld in te zamelen voor goede doelen. Normaal wordt het diner op Skaugum, de officiële residentie van het kroonprinselijk paar, gehouden. Dit jaar is de bijeenkomst in de stad Tromsø.