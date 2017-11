NAGASAKI – Prinses Laurentien en de Japanse prinses Kiko hebben donderdagavond in de Brick Hall van Nagasaki een feestelijk concert bijgewoond van het Koninklijk Concertgebouw Orkest (KCO). Dat maakte voor het eerst in zeventien haar weer zijn opwachting in de havenstad die door de eeuwen heen een bijzondere relatie met Nederland heeft gehad.

Het orkest werd door het Japanse gehoor jubelend ontvangen. Beide prinsessen leidden het publiek in een staande ovatie voor de Duitse vioolvirtuoos Frank Peter Zimmermann, die onder leiding van chef-dirigent Daniele Gatti de uitverkochte zaal in vervoering bracht met een vioolconcert van Beethoven en de eerste symfonie van Brahms.

Nagasaki had ook erg zijn best gedaan om het wereldberoemde orkest weer te laten optreden. KCO reist om de twee jaar in november naar Japan, maar blijft dan meestal op het hoofdeiland Honshu in grote steden als Osaka, Kyoto en Tokio. Een inzameling onder het bedrijfsleven en hulp van onder meer de Nederlandse ambassade zorgde ervoor dat dit jaar de wens van Nagasaki om het orkest binnen te halen, in vervulling ging.

Bijzondere aanleiding

Een bijzondere aanleiding was er ook. Vrijdag wordt de nieuwe Omotemon-bashi, de brug die vroeger de op een kunstmatig eilandje gelegen Nederlandse handelspost Dejima met de vaste wal verbond, in gebruik genomen in aanwezigheid van prinses Laurentien en het Japanse prinselijk paar Kiko en Akishino. Met de bouw zag Nagasaki een andere droom in vervulling gaan. Ook wordt met de opening van de ‘bashi’ het Holland-Kyushu jaar afgesloten, nog een reden voor een muzikaal feest.

Beide prinsessen maakten in de pauze kennis met een delegatie uit Leiden, dat vrijdag een stedenband aangaat met Nagaski. Burgemeester Henri Lenferink en rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden waren mede daarom aanwezig bij de muziekuitvoering. “Er is veel dat Leiden verbindt met Nagasaki. We hadden al een vriendschapsband, dat wordt nu een stedenband”, aldus Lenferink.