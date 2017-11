ACCRA – Op de derde dag van haar staatsbezoek aan Ghana had Koningin Margrethe van Denemarken maar liefst vier afspraken. Ze begon vrijdagochtend met een bezoek aan een centrum voor de bestrijding van de ziekte diabetes.

Daarna kreeg ze een rondleiding door de haven van de hoofdstad Accra en had ze daar een lunch op het kantoor van een groot Deens havenbedrijf.

In de middag had de koningin een afspraak op de Deense ambassade in de Ghanese hoofdstad. Daar sprak ze met het personeel en was ze gastvrouw op een receptie voor Denen die in Ghana wonen en werken.

Margrethe dineerde ’s avonds in een Ghanese vestiging van een bekende hotelketen. Het staatsbezoek duurt nog tot en met zaterdag. Het thema van het bezoek is ‘van hulp naar handel’ en moet de economische banden tussen Denemarken en Ghana bevorderen.