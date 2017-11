APELDOORN – De erfenis van wijlen prinses Juliana en prins Bernhard is eerder dit jaar verdeeld onder de kinderen van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Uit een onderzoek van De Telegraaf naar het vermogen van de Oranjes blijkt dat onder meer ‘pandjesprins’ Bernhard afgelopen april is uitbetaald door de stichting die het familiekapitaal beheerde.

De stichting is daarna opgeheven. Prins Bernhard, die is benoemd als bewaarder van de geliquideerde stichting, ontkent dat hij het familiekapitaal heeft gebruikt om er zijn veelbesproken vastgoed in Amsterdam van te kopen. Hij bezit maar liefst 349 panden in de hoofdstad.

De stichting is het resultaat van het zogenoemde Familie Vermogen Fonds van ABN AMRO. Dit is een constructie bedoeld voor vermogende families om erfbelasting te omzeilen.