LONDEN – Het incident in Londen met het vermeende schietincident nabij Oxford Circus heeft ervoor gezorgd dat Prins William en zijn vier maanden zwangere echtgenote Prinses Kate een uur later dan gepland een bezoek konden maken aan het Palladium theater in Londen.

In dat theater is vrijdagavond Royal Variety, het jaarlijkse gala voor het goede doel dat al meer dan een eeuw wordt gehouden. In aanwezigheid van de Britse koninklijke familie treden een groot aantal artiesten belangeloos op en betalen bezoekers minimaal 100 euro voor een ticket. Alle opbrengsten gaan naar hulpbehoevende mensen die werken of gewerkt hebben in de entertainmentindustrie.

Door de vertraging moest de geplande ontmoeting van William en Kate met de artiesten geannuleerd worden. De rest van het programma kon gewoon doorgaan. Prinses Kate, die een miniem babybuikje toonde, droeg een avondjurk ontworpen door Jenny Packham.

Op Royal Variety traden vrijdag onder meer op Seal, James Blunt, The Killers, Paloma Faith en Beverly Knight op.