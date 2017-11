MANAMA – De Spaanse koning-emeritus Juan Carlos is op bezoek in Bahrein. Dat blijkt uit foto’s die de kroonprins van de Golfstaat vrijdag heeft geplaatst op Instagram. De opnamen tonen Juan Carlos met kroonprins Salman en bij een bezoek aan een cultureel evenement.

Het Spaanse hof heeft niets meegedeeld over de reis van de vader van koning Felipe. Volgens Spaanse media is het al de tweede keer in een half jaar dat Juan Carlos naar Bahrein is afgereisd. Juan Carlos onderhield tijdens zijn regeringstijd goede contacten met de heersers van de olierijke landen aan de Perzische Golf, en wist voor het Spaanse bedrijfsleven lucratieve contracten binnen te halen.

Juan Carlos wordt over iets minder dan twee maanden tachtig. Sinds zijn aftreden in 2014 wijdt hij zich voornamelijk aan persoonlijke activiteiten. Alleen af en toe treedt hij nog naar buiten, voor het openen van tentoonstellingen of het uitreiken van een prijs. Echtgenote koningin Sofia is actiever, maar dan wel zonder wettige echtgenoot van wie ze in de praktijk al jaren gescheiden leeft.