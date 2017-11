NAGASAKI – Prinses Laurentien heeft vrijdagmiddag in Nagasaki de nieuwe Omotemonbashi geopend, de brug die de voormalige Nederlandse handelspost Dejima symbolisch verbindt met Nagasaki. Laurentien verrichtte de opening samen met prins Akishino en zijn echtgenote Kiko, maar ook burgemeester Henri Lenferink van Leiden en ambassadeur Aart Jacobi mochten de schaar ter hand nemen.

Dejima, waar de Nederlandse VOC ruim twee eeuwen lang als enige handel mocht drijven met het verder van het buitenland afgesloten Japan, is na het opheffen van die beperking eind negentiende eeuw langzaam opgenomen in Nagasaki. De laatste twintig jaar echter heeft de stad serieus werk gemaakt van een reconstructie, en daarbij hoorde ook een brug. Destijds was dat de enige toegangspoort tot het Westen, nu is de ‘bashi’ vooral symbolisch.

Het water langs de voormalige factorij is nu te breed voor de bouw van een replica van de oude brug, en de Japanse overheid stond dat ook niet toe. Nagasaki koos daarop voor een moderne variant, die door Laurentien en het Japanse prinselijk paar onder begeleiding van in Japanse en Nederlandse klederdracht uitgedoste kinderen na een plechtige ceremonie werd ingewijd.