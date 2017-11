NAGASAKI – Prinses Laurentien keek vrijdagmiddag met voldoening terug op haar korte reis naar Japan. “Het lijkt net of ik hier een week ben”, zei de prinses in naar hotel dat hoog vanaf een berg uitzicht biedt op de baai van Nagasaki waar Nederlanders eeuwenlang als enige westerlingen een handelspost hadden in Japan.

Het bezoek aan Japen had voor Laurentien bijzondere betekenis, zo vertelde ze. Als meisje van zestien kwam ze met haar ouders naar Tokio, waar vader Laurens Jan Brinkhorst voor de Europese Gemeenschappen aan het werk ging. De tussenstop eerder in de week in Tokio voelde dan ook als “thuiskomen” zei de prinses, die destijds geen Japans leerde maar wel de basisbeginselen van de Japanse cultuur en omgangsvormen kreeg bijgebracht.

Het laatste verblijf in Japan was lang geleden. “Twintig jaar geleden ben ik voor een conferentie terug geweest. Dat was in Hiroshima, maar daarna eigenlijk nooit meer. Dus dit is heel bijzonder voor mij”, bekende Laurentien. Haar bijzondere band met prinses Kiko – in Japan en door Laurentien prinses Akishino genoemd – maakte het extra speciaal.

Huwelijk

Kiko, schoondochter van keizer Akihito, was met haar man bij het huwelijk van Laurentien en Constantijn. “Daarna hebben we elkaar best vaak gezien en veel contact gehouden. Dat maakte het extra leuk om dit bezoek samen met haar te doen”, vertelde de prinses die de afgelopen twee dagen bij bijna alle programma-onderdelen door haar Japanse collega werd vergezeld.

Dat bracht tevens een enorme belangstelling van de Japanse media met zich mee en veel aandacht voor het gedeelde verleden en erfgoed van Nederland en Japan, dat is gebaseerd op de vroegere factorij op het kunstmatige eiland Dejima dat destijds in de baai van Nagasaki lag.