NAGASAKI – Prinses Laurentien heeft vrijdagmiddag met een deels in het Japans gehouden toespraak Nagasaki geprezen voor het harde werk en de genomen moeite bij het herstel en de reconstructie van de voormalige VOC-handelspost Dejima. De prinses deed dat namens de Nederlandse regering bij de plechtige opening van Omotemonbashi, een nieuw gebouwde brug die het vroegere kunstmatige eiland met Nagasaki verbindt.

“Met de voltooiing van de brug is de band tussen Nagasaki en Nederland sterker geworden”, aldus Laurentien. “Dit moment laat zien dat door het verleden tot leven te brengen en deze te verbinden met het heden, we inspiratie vinden voor de toekomst. Vandaag verbindt u Dejima met de buitenwereld en door deze brug toont u de veelzijdige waarde van cultuur en cultureel erfgoed.”

Nagasaki, waar de Nederlanders als enige westerlingen ruim twee eeuwen lang handel mochten drijven met Japan, werkt al jaren aan een reconstructie van het eind negentiende eeuw verloren gegane en in de stad opgegane Dejima. De brug is de lang gekoesterde jongste aanwinst en ook al mocht en kon er geen replica worden gebouwd, is de stad trots op de symboliek van Omotemonbashi. “Het laat zien wat een rijke en lange geschiedenis Nederland met Japan heeft”, aldus de prinses.

Stedenband

Laurentien werd bij de inwijding van de brug vergezeld door het Japanse prinselijk paar Akishino en Kiko. Bij het doorknippen van het lint verleende onder anderen ook burgemeester Henri Lenferink van Leiden een hand. Hij tekende eerder op de dag een stedenband met Nagasaki, dat al jaren banden met de universiteitsstad had.

“Het was een mooi en rijk programma dat donderdag vooral in het teken stond van herdenken en vandaag in het teken van ons gezamenlijk verleden en de handelsrelaties”, zei Laurentien na afloop van haar bezoek in een korte terugblik.