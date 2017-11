RIYAD – De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft in een groot interview met The New York Times hard uitgehaald naar ayatollah Ali Khamenei, de geestelijk leider van Iran. Hij noemde hem “de nieuwe Hitler in het Midden-Oosten”. Het soennitische koninkrijk Saudi-Arabië en de sjiitische theocratie Iran zijn gezworen vijanden in de conflictrijke regio.

“Maar we hebben van Europa geleerd dat verzoening niet werkt. We willen niet dat de nieuwe Hitler in Iran in het Midden-Oosten herhaalt wat in Europa is gebeurd”, aldus de machtige Bin Salman (32). Hij acht het nodig paal en perk te stellen aan de expansiedrift van Khamenei. Deze maakt, mede door de rivaliteit en gebrekkige samenwerking in de soennitische wereld, nu indirect de dienst uit in vier Arabische hoofdsteden: Damascus, Sanaa, Bagdad en Beiroet.