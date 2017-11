BRUSSEL – Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben met trots gereageerd op de uitverkiezing van landgenote Nafissatou Thiam als beste atlete ter wereld. “Hartelijke felicitaties aan @thiam_nafi! Beste atlete ter wereld! #Proud”, twitterde het hof namens het koningspaar.

Thiam domineert al een jaar lang de meerkamp. De 23-jarige Belgische pakte vorig jaar in Rio de Janeiro olympisch goud en dat liet ze dit seizoen volgen door de Europese indoortitel in Belgrado en de wereldtitel in Londen. Tussendoor won Thiam ook de prestigieuze meerkamp van Götzis met meer dan 7000 punten. Vrijdagavond werd ze tijdens een gala in Monaco uitgeroepen tot beste atlete van het jaar.

Tussentijds ontmoetten Filip en Mathilde Thiam ook al enkele keren. Zo overhandigde het koningspaar haar vorig jaar nog de trofee tijdens de Memorial Van Damme in Brussel. Ook werd de atlete al eens ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel.