SILKEBORG – De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary hebben zaterdagavond de naar hun vernoemde prijzen uitgedeeld. De zogenaamde Kronprinsparrets Priser gaan ieder jaar naar Denen die uitblinken vanwege hun sociaal of cultureel werk. De uitreiking vond dit jaar plaats in het Jysk Music Theater in Silkeborg.

Liefdadigheidsorganisatie Dignity, dat werkt met slachtoffers van martelingen, werd de winnaar op sociaal vlak en The Black School van componisten Martin Højland and Simon Dokkedal won de cultuurprijs. Aan beide prijzen is een bedrag van 500.000 kronen (zo’n 67.000 euro) verbonden. Verder vielen ook kledingontwerpster Cecilie Bahnsen en podcastmakers Tim Hinman en Krister Moltzen in de prijzen.

De Kronprinsparrets Priser werden in 2004 in het leven geroepen als geschenk van de Bikuben Foundation ter gelegenheid van het huwelijk van Frederik en Mary. Een jaar later werden de awards voor het eerst uitgedeeld.