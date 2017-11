LONDEN – De Britse prins Harry mist zijn moeder Diana nu hij officieel verloofd is met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Dat vertelde hij maandagavond in een interview met de BBC. Eerder op de dag meldde Kensington Palace dat Harry en Markle in 2018 gaan trouwen.

“Ze zou zonder enige twijfel dolgelukkig zijn als ze Meghan kon leren kennen”, stelde Harry. “Op dit soort momenten mis ik haar heel erg, omdat ik mijn geluk niet met haar kan delen.” Diana overleed in 1997 door een auto-ongeluk in Parijs. De verlovingsring die Harry aan Markle gaf, bevat juwelen van zijn moeder die hij na haar dood kreeg.

Het tweetal leerde elkaar na hun ontmoeting goed kennen tijdens een vijfdaagse vakantie in Botswana. “We waren daar los van iedereen en alles. Dat was heel goed om elkaar beter te leren kennen”, aldus Harry.

Markle was niet gewend aan alle aandacht waarmee haar relatie met prins Harry gepaard gaat, vertelde zij tijdens het interview. “Ik maakte als actrice niet echt deel uit van de tabloid-cultuur”, stelde Markle. “Ik had een redelijk rustig leven, kon mij volledig op mijn werk focussen.” Dat veranderde zodra duidelijk werd dat zij en Harry een relatie hadden. “Ik nam mij voor vooral niet te veel te lezen, en ons vooral te concentreren op onze relatie. Ik ben trots op wie ik ben, en ik ben trots op wie wij zijn als een koppel. Daar gaat het om.”