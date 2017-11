AMSTERDAM – Schrijver Geert Mak kreeg maandag de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit handen van koningin Máxima. De koningin kwam voor de prijsuitreiking naar het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.

Het Cultuurfonds kent de oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling die belangrijk werk heeft verricht op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Aan de prijs is een bedrag van 75.000 euro verbonden.

Geert Mak krijgt de prijs vanwege zijn grote staat van dienst als schrijver van boeken over onze historie. “Door zijn ongeëvenaarde verteltrant heeft hij de historie voor velen tot leven gewekt. En niet alleen de geschiedenis van Nederland, maar ook die van Europa”, aldus het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De eerdere winnaars van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs zijn: Heddy Honigmann (2016), Francine Houben (2015), Johan Simons (2014), Piet Oudolf (2013), Lidewij Edelkoort (2012), Anton Corbijn (2011) en het Orkest van de Achttiende Eeuw (2010).