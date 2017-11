De actrice Meghan Markle raakte in 2011 bekend bij het grote kijkerspubliek toen ze een rol kreeg in de populaire advocatenserie Suits. De inmiddels 36-jarige Amerikaanse komt op een heel ander podium terecht, nu het Britse koninklijk huis de verloving bekendmaakte van prins Harry (33) met de actrice.

Rachel Meghan Markle werd op 4 augustus 1981 geboren in de Californische metropool Los Angeles. Ze is de dochter van een Afro-Amerikaanse moeder en een vader met Iers-Nederlands bloed. Markle bezocht de Northwestern University in de staat Illinois. Ze studeerde er podiumkunsten en internationale betrekkingen. Aansluitend werkte ze enige tijd op de Amerikaanse ambassade in Buenos Aires.

De omschakeling naar het acteren volgde in 2002, toen ze debuteerde met een gastrol in de bekende televisieserie General Hospital. In de jaren daarna speelde Markle rollen in series en films als Century City, Love Inc., The War at Home, 90210, Knight Rider, A Lot Like Love en Remember Me. Wanneer ze als actrice geen werk had, verdiende ze haar geld met modellenwerk.

Trevor Engelson

De relatie met Harry, de tweede zoon van prins Charles en prinses Diana, dateert officieel van juni 2016. De Britse prins was niet de eerste man in Meghans leven. Ze had tussen 2004 en 2013 een relatie met acteur en producer Trevor Engelson, met wie ze van 2011 tot 2013 was getrouwd. Iets meer dan een jaar geleden maakte de koninklijke familie een einde aan de onophoudelijke reeks geruchten over de prins en de actrice en bevestigde dat het tweetal een relatie had.

Vanaf dat moment traden de twee meer en meer openlijk naar buiten als stel. Meghan Markle gebruikte in september dit jaar het blad Vanity Fair om over zichzelf en Harry te vertellen. ,,We zijn gewoon twee mensen die verliefd en gelukkig zijn. We gingen stilletjes met elkaar om gedurende zes maanden totdat onze relatie nieuws werd.”

Serena Williams

In Groot-Brittannië wordt Markle geconfronteerd met de voorname relaties, bekenden en familie van prins Harry. Maar in haar vaderland de Verenigde Staten bracht zij haar verloofde in contact met haar vrienden en bekenden, onder wie de tennisster Serena Williams, alsmede de beroemde styliste Jessica Mulroney en haar echtgenoot Ben, de zoon van de voormalige Canadese premier Brian Mulroney.

Volgt er een huwelijk, dan is Meghan Markle de tweede Amerikaanse die met een Britse prins in het huwelijksbootje stapt. In 1937 gaf Edward de Britse troon op om als prins te kunnen te trouwen met zijn grote liefde Wallis Simpson. Aardig detail is dat een van Meghans voorvaders, de baron John Hussey, in 1537 op last van koning Hendrik VIII werd onthoofd.