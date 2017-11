De Noorse kroonprinses Mette-Marit is weer aan het werk. Afgelopen week moest ze het rustiger aan doen van haar artsen omdat ze last had van duizelingen. Maandag bezocht ze een internationaal congres over vrouwelijk leiderschap.

Zo werd er gedebatteerd over de noodzaak om meer vrouwen wereldwijd in topfuncties te krijgen. Het gaat dan niet alleen om vrouwelijke leidinggevenden in het bedrijfsleven, maar ook om topfuncties voor vrouwen in de politiek. Alleen op die manier kan er een eind komen aan de armoede in de wereld, werd er betoogd.

Afgelopen week kreeg de kroonprinses last van duizelingen. Op advies van haar artsen zegde ze alle afspraken die ze had af om weer op krachten te komen. Dat betekende dat Mette-Marit niet in Tromsø aanwezig kon zijn bij het traditionele liefdadigheidsdiner dat ze jaarlijks met haar man Haakon geeft.