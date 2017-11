Op maandag 27 november verschijnt de tweede in een nieuwe serie koninklijke biografieën in een notendop, geschreven door Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsten. Deel 1 van de Kroonjuwelen gaat uiteraard over koning Willem-Alexander. In het tweede deel wordt het leven van koningin Máxima geschetst.

De hardcoverboekjes van 10 x 15 cm kosten slechts € 4,95 per stuk en zijn dus ideaal om te verzamelen. Ook leuk als cadeau! Na koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgen prinses Beatrix (15 januari 2018) en de drie prinsessen (19 februari 2018).

Bestellen?

Geen tijd om naar de winkel te gaan? Ook in onze webshop worden de kroonjuwelen verkocht. Koop hier het boekje over koningin Máxima. Toch liever eerst over koning Willem-Alexander lezen? De kroonjuweel over de koning is hier te bestellen.