Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), reikt op 6 december enkele Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penningen uit. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Stadhuis van Rotterdam.

De Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning is in 2012 in het leven geroepen om mensen te eren en te belonen die op een bijzondere en volgens de organisatie navolgenswaardige wijze hebben bijgedragen aan de veiligheid in de samenleving.

Uit alle voordrachten heeft een jury winnaars gekozen die door moedig en doortastend optreden een bijdrage leverden aan de veiligheid van medeburgers. Zo krijgen twee jongens de penning omdat ze een oude dame net op tijd van het spoor wisten te redden. Ook een man die een vrouw heeft gered uit een te water geraakte auto en een achttienjarig meisje dat ingreep bij een incident op straat waarbij een zoon zijn bejaarde moeder mishandelde wordt geëerd.