DEN HELDER – Koning Willem-Alexander heeft zich dinsdag over de laatste stand van zaken in het Caribische deel van het koninkrijk laten informeren. De bemanning van de Karel Doorman, net terug uit de Cariben, vertelde de vorst over de situatie die zij aantroffen na de verwoestende orkaan Irma die Sint-Maarten begin september trof.

De koning liet zich eerst bijpraten door de zogenoemde Admiraliteitsraad, het hoogste overlegorgaan van de marine. Daarna opende Willem-Alexander op de brug van de Karel Doorman een lopend buffet. Daar trof hij ook een deel van de bemanning.

Willem-Alexander, die zelf een verleden heeft bij de marine, toonde zich oprecht geïnteresseerd in de verhalen van de bemanning. Zo wilde hij alles weten over de operaties, de samenwerkingen met andere landen en het contact met de plaatselijke bevolking. Wat is er gedaan, wat ging er goed en hoe waren de reacties? De inwoners van Sint-Maarten toonden in ieder geval veel blijdschap met de geboden hulp, zo verzekerde de bemanning Willem-Alexander.

Gepland

De koning sprak zelf ook over zijn reis komende week aan Sint-Maarten. Donderdag stapt hij met koningin Máxima en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het vliegtuig richting Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius, een bezoek dat nu vooral in het teken staat van de wederopbouw na orkaan Irma. Willem-Alexander liet weten dat de reis al eerder was gepland en dat het nu toevallig samenvalt. Met het oog op het orkaanseizoen hadden de koning en koningin hun trip expres laat in het jaar vastgezet.

De bemanning was na afloop onder de indruk van Willem-Alexander. Zij roemden zijn kennis van zaken en de ongedwongen sfeer waarin de gesprekken plaatsvonden. “Hij is zeer geïnformeerd, dat siert hem. En hij heeft het hart op de juist plek”, zo zei een van hen.