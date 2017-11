TOKIO – Groothertog Henri van Luxemburg is op staatsbezoek in Japan. Luxemburg en Japan vieren met het bezoek dat ze al negentig jaar diplomatieke banden met elkaar onderhouden. Groothertogin Maria Teresa is om gezondheidsredenen thuis gebleven. Henri laat zich in Japan vergezellen door zijn dochter prinses Alexandra.

Het staatsbezoek duurt tot en met donderdag. Henri heeft dinsdag een ontmoeting met de Japanse premier Abe. Deze week staat ook een bezoek aan de nationale ruimtevaartorganisatie van Japan op het programma.

Henri, die maandag met een ceremonie welkom werd geheten door keizer Akihito en keizerin Michiko, is al meer dan tien keer in Japan geweest.