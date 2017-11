LONDEN – Catherine, de hertogin van Cambridge, bezoekt dinsdag het vondelingenmuseum in Londen. Het museum behandelt de geschiedenis van het in 1793 opgerichte Foundling Hospital, de eerste liefdadigheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk. Het museum bezit ook een kunstcollectie.

De zwangere echtgenote van prins William ging bij aankomst in op de verloving van haar zwager prins Harry, die volgend voorjaar gaat trouwen met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. ”William en ik zijn ontzettend gelukkig met het nieuws. Het is geweldig”, zei Catherine bij aankomst. ”Dit is echt een gelukkige tijd voor elk paar. We wensen ze het allerbeste en hopen dat ze genieten van dit fijne moment”, zei ze

Kate kreeg dinsdag een introductie over de geschiedenis van het museum en de manier waarop kunst en creativiteit kinderen en kwetsbare gezinnen kan helpen.