AMSTERDAM – Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een werkbezoek gebracht aan de Refugee Company in Amsterdam. Deze sociale onderneming ondersteunt nieuwkomers in Nederland bij het opdoen van werkervaring, met als doel een betaalde baan te vinden of een eigen bedrijf op te zetten. De organisatie wordt ondersteund door het Oranje Fonds.

Máxima sprak met medewerkers over de opzet van de organisatie, de uitdagingen bij het opbouwen van een sociale onderneming, de inzet van vrijwilligers en de resultaten.

Máxima maakte ook een rondgang langs verschillende projecten. Zij bezocht een atelier waar handgemaakte textielproducten en kleding worden geproduceerd en een zeefdrukstudio waar met de hand shirts en sweaters met capuchons worden gemaakt. Ook bezocht ze een restaurant en bar waar nieuwkomers klaargestoomd worden tot kok, bedieningsmedewerker of barista.

Refugee Company is gevestigd in de voormalige Bijlmerbajes.