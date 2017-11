VILVOORDE – Koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdag een bezoek gebracht aan Vlaams Brabant. Zij bezochten een sociaal tewerkstellingsproject in Grimbergen en een mediabedrijf in Vilvoorde.

In het Vilvoordse stadhuis vond tot slot een gesprek plaats met een veertigtal sociale werkers, agenten, stadsambtenaren en vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap over jongeren, identiteit en radicalisering. Burgemeester Hans Bonte bestempelde na afloop dit gesprek als “hartverwarmend”.

“Het was een diepgaand gesprek waarin we onze visie over een inclusieve samenwerking uit de doeken konden doen”, aldus de burgervader. Daarna gingen de koning en koningin weer naar huis.