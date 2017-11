May: vrije dag voor huwelijk Harry niet nodig

De Britse premier Theresa May heeft haar besluit verdedigd om geen nationale vrije dag af te kondigen voor de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle. Veel burgers hadden op de sociale media gevraagd om een vrije dag, zoals ook het geval was bij de trouwerij van Harry’s broer William.

Op de vraag van Sky News of een nationale vrije dag geen goed idee is om iedereen een beetje op te vrolijken, zei de premier: “U heeft het over mensen opvrolijken. Ik denk dat het zien van twee jonge verliefde mensen dat ook al doet.”

Harry en Meghan trouwen in mei 2018. De precieze datum is nog niet bekend.