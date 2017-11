LOS ANGELES – De makers van Suits besloten een jaar geleden al dat Meghan Markle beter uit de hitserie geschreven kon worden. Producent Aaron Korsh besloot de gok te wagen toen hij doorkreeg dat de relatie tussen prins Harry en de actrice behoorlijk serieus werd.

“Ik moest een beslissing nemen omdat ik haar niet wilde opdringen met de vraag hoe het tussen hen ging en wat haar plannen waren. Dus samen met de schrijvers besloten we een gokje te wagen dat deze twee mensen echt verliefd waren en het ook ging lukken”, vertelde Korsh in het BBC Radio 4-programma Today.

Volgens Korsh was een terugkeer van Meghan in Suits altijd nog mogelijk als haar relatie met Harry geen stand hield. “Dat is makkelijk ongedaan te maken. Als ze was gebleven en onverhoopt was vertrokken was de enige manier om haar personage uit de serie te schrijven door haar door een bus te laten raken of zo.”

Meghan speelde sinds 2011 de rol van Rachel Zane in Suits. Woensdag bevestigde de Amerikaanse zender van Suits, USA Networks, het vertrek van de actrice. In het interview rond haar verloving met de Britse prins liet Meghan al weten haar acteercarrière niet voort te zetten.