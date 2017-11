RIYAD – De Saudische prins Miteb bin Abdullah is vrijgelaten nadat hij tot een “acceptabele schikking” was gekomen met de autoriteiten om een bedrag van meer dan één miljard dollar te betalen.

Prins Miteb was een van de prinsen en bewindsmannen die begin november werden gearresteerd op verdenking van corruptie. Volgens een regeringsmedewerker zou Miteb dat hebben bekend. Drie andere verdachten in de corruptiezaak zouden eveneens tot een schikking met de autoriteiten zijn gekomen.

De prins was hoofd van de Nationale Garde maar moest het veld ruimen. Hij is een zoon van de overleden koning Abdullah en was een beoogd opvolger voor de troon. Het nieuwe anticorruptiecomité wordt voorgezeten door kroonprins Mohammed bin Salman.