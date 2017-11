Prins William is donderdag gearriveerd in Helsinki, waar hij is begonnen aan het officiële bezoek aan Finland. Het bezoek beslaat twee dagen. Aanleiding voor de visite is de viering van honderd jaar onafhankelijkheid van Finland.

William werd welkom geheten door de Finse president Sauli Niinistö. William had een boodschap van koningin Elizabeth meegenomen voor het Finse staatshoofd. De 91-jarige Elizabeth beperkt het aantal buitenlandse bezoeken op haar leeftijd tot het hoogstnoodzakelijke.

De prins ontmoet de komende dagen in Finland politici en mensen die zich net als William inzetten voor geestelijke gezondheidszorg. William ontmoet tijdens zijn trip ook jongeren in de tech-industrie en leert meer over het unieke Finse onderwijssysteem.

William is in zijn eentje afgereisd naar het hoge noorden. Aanvankelijk zou ook zijn zwangere vrouw Catherine meegaan en zou het paar na Finland doorreizen naar de buurlanden Zweden en Noorwegen. Het bezoek aan de Noren en Zweden is doorgeschoven naar volgend voorjaar.