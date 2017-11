ORANJESTAD – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kunnen zorgeloos beginnen aan hun bezoek aan Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. ”De weg voor het koninklijk paar is geëffend”, zegt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.

Knops deed de afgelopen dagen zelf de drie Bovenwindse Eilanden aan. De nieuwbakken staatssecretaris maakte er kennis met de lokale bestuurders en probeerde meningsverschillen tussen Den Haag en de eilanden uit de weg te ruimen, om er vervolgens vanaf donderdag de koning en de koningin te kunnen ontvangen en begeleiden.

De kou tussen het Nederlandse kabinet en de gouverneur van Sint-Maarten is uit de lucht, stelt Knops. De staatssecretaris had kritiek op het optreden van gouverneur Eugene Holiday de afgelopen maanden, omdat die onder meer premier William Marlin niet tot de orde riep. Maar Knops heeft er na een ”goed gesprek” vertrouwen in dat het voortaan anders gaat.