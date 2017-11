Koning Abdullah II van Jordanië heeft donderdag bezoek gehad van Theresa May. De Britse premier sloot daarmee haar driedaagse bezoek aan het Midden-Oosten af. In de afgelopen dagen was ze ook in Saudi-Arabië en Irak.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Abdullah en May bij elkaar op de koffie komen. May ontving Abdullah in maart in Londen. Net als toen spraken de twee over de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Het bezoek van May aan Jordanië, Saudi-Arabië en Irak is bedoeld om de banden met de regio te versterken voordat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.