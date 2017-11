Prins William heeft zich donderdag even een piloot van een Hercules-transportvliegtuig mogen wanen. Op een groots techfestival voor start-ups in de Finse hoofdstad Helsinki zag hij hoe de wereld van een piloot er uit ziet toen hij een virtual reality-bril op zijn hoofd gezet kreeg.

De hertog van Cambridge keek enthousiast naar links naar rechts terwijl hij van het ‘uitzicht’ genoot. “De prins vond het helemaal geweldig”, zei de standhouder tegen Britse media.

Op het festival Slush had William ook een ontmoeting met de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore, die het techevenement mocht openen. De prins had gezelschap van de Zweedse prins Daniel, de man van kroonprinses Victoria. Ook de Nederlandse prins Constantijn zat in de zaal.

Prins William is voor een tweedaags bezoek in Helsinki. Aanleiding voor de visite is de viering van honderd jaar onafhankelijkheid van Finland.