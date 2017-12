BRUSSEL – Prinses Astrid bezocht vrijdag het Home Léon-Victor Dupré voor dakloze vrouwen. Dat deed ze naar aanleiding van het 130-jarig bestaan ervan. Het Brusselse opvangtehuis richt zich op de re-integratie van de vrouwen en hun kinderen.

Het opvangtehuis biedt plaats aan 29 vrouwen en veertig kinderen en is bijna het hele jaar door bezet. Het ‘asiel voor vrouwen’ werd in 1887 opgericht door de Werken van Gastvrijheid.

Astrid bezocht er verschillende vrouwen in hun kamers en praatte er met hen over de hindernissen die ze in hun leven tegenkwamen. Een koor van de kinderen in het huis zong twee liedjes voor de prinses.

“Het is een eer en een erkenning voor het personeel, maar ook voor de vrouwen in ons opvangtehuis dat de prinses is ingegaan op onze uitnodiging”, zei directrice Christine Bruelemans.