THE BOTTOM – Koning Willem-Alexander zal Saba altijd in zijn hart meedragen. Dat zei hij vrijdagmorgen in een korte toespraak bij de feestelijkheden ter gelegenheid van Saba Day. “Saba is altijd in ons hart, vanaf nu elke Saba Day weer. Saba, u bent deel van ons.”

Hij prees de veerkracht van de eilandbewoners die na de orkanen Irma en Maria snel weer zijn opgekrabbeld. Dat hij na alles wat is gebeurd uitgerekend dit jaar met koningin Máxima de feestdag van het Caribische eiland mee vierde, was “meer dan gepast”.

“Er is al veel gezegd over de veerkracht van Saba. Ik heb het zelf gezien toen ik hier in september kwam na orkaan Irma. Die woorden hoef ik niet te herhalen. U bent een voorbeeld geweest voor de hele wereld. Maar was ik verrast? Nee!”, aldus de koning.

Prachtige eiland

“De eerste keer dat ik op dit prachtige eiland kwam, in 1987, werd mij het verhaal verteld dat kort na de Tweede Wereldoorlog mensen van Rijkswaterstaat hier kwamen om te zien of er een weg kon worden gebouwd. ‘Dat kan niet’, zeiden ze, ‘onmogelijk’. Dus wat deden de mensen van Saba? Ze bouwden de weg!”

Het koningspaar woonde in de tuin van de residentie van gezaghebber Jonathan Johnson een deel van de traditionele feestelijkheden bij, met dans-en zangvoorstellingen van zowel jeugd als bejaarden. Daarna werd het ochtenddeel afgesloten met de onthulling van een borstbeeld van William Johnson voor het regeringsgebouw. In de middag gaan koning en koningin de Caribische zee op om te duiken bij Saba Bank.