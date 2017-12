THE BOTTOM – Koning Willem-Alexander heeft Saba geprezen voor de veerkracht en gemeenschapszin na de orkanen Irma en Maria. Dat deed hij vrijdagmorgen (lokale tijd) in een korte toespraak ter gelegenheid van de lokale feestdag Saba Day. “Ik heb het zelf gezien toen ik hier in september kwam na orkaan Irma. U bent een voorbeeld geweest voor de hele wereld”, zei de koning tot de bevolking die zich in de tuin van de gezaghebber had verzameld.

De veerkracht was geen verrassing. Willem-Alexander haalde het verhaal aan dat hij bij zijn eerste bezoek aan het Caribische eiland in 1987 had gehoord over de aanleg van de enige weg over Saba. Volgens Rijkswaterstaat, die kort na de Tweede Wereldoorlog een studie verrichtte was dat namelijk onmogelijk. “Dus wat deden de mensen van Saba? Ze bouwden de weg!”, gaf hij als voorbeeld van de doorzettingskracht van de eilanders.

Dat het koninklijk bezoek aan Saba Day, die dit jaar voor de 42e keer wordt gevierd, uitgerekend dit jaar was gepland, was na alle nare gebeurtenissen van afgelopen zomer “meer dan gepast.” “Saba is vanaf nu altijd in ons hart”, zei Willem-Alexander.

Feestredes

De commissarissen, de wethouders van Saba, Rolando Wilson (cultuur) en Bruce Zagers (algemene Zaken en financiën) uitten in hun feestredes bij de residentie ook verhulde kritiek op Nederland. Ze stipten de sociale problemen aan en de in vergelijking met Europees Nederland lage uitkeringen. Daaraan moet worden gewerkt, zei zowel Wilson als Zagers, die daarnaast veel lof hadden voor de hulp die Nederland na de orkanen had geboden.

Het bezoek aan Saba was vrijdag begonnen met het bijwonen van een oecumenische kerkdienst in de Anglicaanse Christ Church, het oudste gebouw van Saba. Het koningspaar ging daarna te voet naar de residentie van gezaghebber Jonathan Johnson.