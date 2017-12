THE BOTTOM – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdagmorgen (lokale tijd) de viering van de 42ste Saba Day begonnen met het bijwonen van een oecumenische dienst in Christ Church in The Bottom, de hoofdplaats van het kleine Caribische eiland.

Het in 1780 gebouwde Anglicaanse kerkje, het oudste gebouw op Saba, was tot de laatste plaats gevuld, met nog eens veel belangstellenden buiten die door de open ramen de dienst konden volgen. De verschillende vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen vroegen om een ‘zegen voor het koningspaar’ en herinnerden aan de orkanen die de afgelopen maanden het Caribisch gebied hebben geteisterd. Het orkaanseizoen is op 30 november officieel afgelopen.

In de overweging van voorganger John Rohim vormden de recente orkanen Irma en Maria eveneens de rode draad. “We moeten de natuur en Gods schepping respecteren, als we dat niet doen neemt de natuur wraak”, aldus Rohim. Ook waarschuwde hij tegen kwaadspreken over elkaar, dat in een kleine gemeenschap als Saba extra pijn doet.

Gezaghebber Jonathan Johnson kreeg applaus voor zijn toespraak waarin ook hij teruggreep op de orkanen en het motto van de feestdag ‘Saba still going strong’. “Het was een seizoen dat we niet snel zullen vergeten en we zullen er mee moeten leren leven dat het eerder de regel wordt dan de uitzondering. We moeten ons daarop voorbereiden”, aldus Johnson.