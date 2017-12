THE BOTTOM – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vanuit de haven van het Caribische eiland Saba vertrokken voor een duiktrip op de Saba Bank, het grootste maritieme natuurgebied van het Koninkrijk en groter dan de Waddenzee. Ze gaan daar kijken naar de toestand van het koraalrif. Dat wordt namelijk van alle kanten bedreigd.

De plek waar het koningspaar in de Caribische zee springt, is een nieuwe duikplek en koning Willem-Alexander is door de Saba Conservation Foundation uitgenodigd er een naam voor te bedenken. “Eerst duiken”, antwoordde de koning aan boord van de boot toen hem in de haven werd gevraagd of hij al een naam wist.

De koning wilde tijdens het wachten op vertrek van de toekijkende vissers weten waarop ze zaterdag gaan vissen. “Wahoo,” was het antwoord. “En wat wordt er gevangen in de haven?,” vroeg Willem-Alexander vervolgens. “Karper”, was het antwoord.

Het gezelschap had eerder in het Queen’s Garden hotel een introductie gekregen over de Saba Bank en de bedreigingen voor het kwetsbare maritieme ecosysteem door onder meer klimaatverandering, overbevissing en onverantwoordelijke duikers.