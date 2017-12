STOCKHOLM – Prins Gabriel, het jongste zoontje van de Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia, is vrijdag rond het middaguur gedoopt. De doopplechtigheid vond plaats in de paleiskapel van de koninklijke residentie Drottningholm.

Sofia verscheen voor de gelegenheid in klederdracht uit Dalarna, de regio waar ze opgroeide. Gabriel heeft de titel hertog van Dalarna gekregen. Tijdens de ceremonie was het jonge prinsje rustig maar toen hij het water eenmaal over zijn hoofd gegoten kreeg, moest hij even huilen van de schrik. Aan het eind van de plechtigheid ontving Gabriel zijn Orde van de Serafijnen van zijn opa, koning Carl Gustaf.

Gabriel kwam op 31 augustus ter wereld. Het prinsje heet volledig Gabriel Carl Walther. Het kereltje is het tweede kind van prins Carl Philip en prinses Sofia en het zesde kleinkind van Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia.

De hele koninklijke familie was bijeen voor de ceremonie. Naast het koningspaar waren ook kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel en hun kinderen Estelle en Oscar aanwezig. Ook prinses Madeleine, een van de peetouders, was van de partij met haar man Christopher O’Neill.