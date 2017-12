PHILIPSBURG – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdagmorgen op Sint Maarten van schoolkinderen uit eerste hand gehoord hoe ze orkaan Irma hebben beleefd. Het koningspaar ontmoette de scholieren van een school uit Simpson Bay bij het voedseldistributiecentrum van het Rode Kruis.

Dat is ingericht in de Sundial School bij Philipsburg. Van daaruit worden achttien scholen met in totaal vierduizend kinderen dagelijks van een ontbijt en lunch voorzien. Wekelijks worden 40.000 maaltijden verzorgd.

Het koningspaar nam een kijkje in de keuken waar netjes uitgebalanceerde maaltijden worden bereid, zoals de koningin tevreden vaststelde. Twee keer per week is er rijst, twee keer pasta. Per week worden 12.600 stukjes kip klaar gemaakt.

Kip met rijst

Tijdens het koninklijk bezoek stond voor de kinderen kip en rijst op het menu, en een aantal liet zich door het aan tafel aanschuiven van koning of koningin niet van het eten afhouden. Willem-Alexander had er alle begrip voor. ”Je wilt nu eten he”, zei hij tegen een jongetje die verlangend naar zijn bordje keek maar voor de koning langs moest om er bij te komen.

Willem-Alexander en Máxima vroegen honderduit. Over het lawaai van de orkaan, of hun huizen het hadden doorstaan, waar de kinderen hadden geschuild – in de badkamer – en of ze tijdens het natuurgeweld nog buiten waren geweest. ”Ze zeggen dat het lawaai is als of er een vliegtuig in je huis staat”, zei de koning. ”It was very bad”, aldus de kinderen. Ze waren blij met de maaltijden. Máxima benadrukte dat gezond eten belangrijk was, haar man zei dat er altijd moest worden ontbeten.

Spookstraat

De koning was zeer onder de indruk van het werk van het Rode Kruis. ”Indrukwekkend, dank dat u ons dit heeft laten zien”, zei hij bij vertrek naar de hoofdstraat van Philipsburg. Die oogde ondanks de opruimwerkzaamheden van de afgelopen maanden nog als een spookstraat, met veel winkels nog gesloten of beschadigd zijn. Het strand lag er prachtig bij, maar er was geen toerist in zicht.

Het wegblijven van de bezoekers en de moeilijkheden die dat oplevert voor de lokale economie is gespreksonderwerp bij een latere ontmoeting met ondernemers.