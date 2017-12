PHILIPSBURG – Koning Willem-Alexander is positief over de toekomst van de in september door orkaan Irma getroffen Caribische eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. ”Het toekomstperspectief is zonnig”, zei de koning zaterdag na een rondrit over Sint Maarten en na bezoeken de afgelopen dagen aan de buureilanden St Eustatius en Saba. ”We hopen dat het toerisme terugkomt. Sint Maarten is er klaar voor, de Bovenwinden zijn er klaar voor”, aldus Willem-Alexander.

”Het was heel indrukwekkend om terug te zijn en om te zien wat hier gebeurd is”, voegde hij eraan toe. Drie maanden geleden nog maar was het een grote puinhoop, nu had het koningspaar gezien hoe hard er gewerkt wordt en het doorzettingsvermogen van de mensen ervaren. ”Het waren drie hele intensieve dagen. Ik heb heel veel mensen gesproken. Ook mensen die nog elke dag ongelooflijk veel werk doen voor de wederopbouw en die ook mensen helpen die nog steeds getraumatiseerd zijn”, aldus Willem-Alexander.

Hij was blij dat de angst die in september heerste dat er overal tentenkampen zouden komen, zoals in 1995 na orkaan Louis, niet is uitgekomen. ”Mensen zitten nu nog wel in de opvang, maar daar komen huizen voor. ” De hulp uit Nederland was ook een terugkerend gespreksonderwerp. ”Het is ongelofelijk te horen ook hoe dankbaar de mensen zijn over de inzet van de Nederlandse militairen, de mariniers, de genie, alle anderen die hier geholpen hebben. Iedereen heeft hier veel meer gedaan, zeggen ze, dan ze eigenlijk moesten doen. Ze waren hier om echt te helpen”, vertelde Willem-Alexander.

Volgens de koning hadden de autoriteiten en hulporganisaties geleerd van de orkanen Irma en Maria dat je je misschien op een andere manier moet voorbereiden. ”Meer voorraden klaar moet hebben en op een andere manier ook de openbare orde moet bewaken op het moment dat de orkaan voorbij is. Daaruit worden echte lessen getrokken en ik denk dat het heel bijzonder is te zien en te horen dat ze daar nu al mee bezig zijn.”