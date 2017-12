LONDEN – Nu prins Harry verloofd is, mag hij zijn vriendin Meghan Markle meenemen naar het kerstfeest van koningin Elizabeth op landgoed Sandringham bij Norfolk. Of prins Harry en zijn verloofde zullen aanschuiven wil Kensington Palace nog niet bevestigen tegenover Sunday Express.

Kensington Palace weigert voorlopig antwoord te geven op vragen waar Meghan de kerstdagen zal doorbrengen. De London Evening Standard en The Sunday Times claimen dat Meghan bij de Britse koninklijke familie doorbrengt op Sandringham.

”Vóór de verloving was een uitnodiging voor Sandringham uitgesloten. Nu is het een mogelijkheid”, meent de koningshuisverslaggever van Sunday Express. Kensington Palace mag dan nog niets loslaten over kerstmis, het paleis laat wel weten dat Meghan nog plannen heeft te reizen voordat ze in mei in het huwelijk treedt met Harry. Ze gaat op bezoek bij familie en vrienden.