STOCKHOLM – Koningin Silvia heeft de vergadering van de Childhood Foundation bijgewoond. De Zweedse vorstin hoefde er niet ver voor te reizen want het bestuur kwam op het Koninklijke slot bijeen.

Silvia heeft de organisatie in 1999 opgericht. Het werk van Childhood is gebaseerd op het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van het kind. Childhood heeft kantoren in Zweden, Brazilië, Duitsland en de Verenigde Staten.

De organisatie is politiek en religieus onafhankelijk. Het startkapitaal van 1 miljoen dollar werd bijeengebracht door het bedrijfsleven, andere charitatieve organisaties en rijke privépersonen. Silvia is erevoorzitter van Childhood.