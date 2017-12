De Zweedse koning Carl Gustaf heeft de Prins Carl-medaille uitgereikt aan de Zweeds-Italiaanse diplomaat Staffan de Mistura. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn werk voor de Verenigde Naties om een oplossing te vinden voor de oorlog in Syrië.

De Mistura heeft een groot deel van zijn carrière besteed aan het helpen oplossen van internationale conflicten. Zo hielp hij mee aan oplossingen voor de conflicten in Afghanistan en Irak. Sinds 2014 zet hij zich als diplomaat van de Verenigde Naties in voor Syrië.

De Prins Carl-medaille bestaat sinds 1945. Koning Gustaf V riep de onderscheiding in het leven als eerbetoon aan prins Carl. Die legde in 1945 het voorzitterschap van het Zweedse Rode Kruis neer, een functie die hij sinds 1906 had bekleed. De medaille wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet om een humane oplossing te vinden voor internationale conflicten.