BOEKAREST – De sociaal-democratische partij van Roemenië, PSD, heeft dinsdag besloten alle voor deze week en komend weekend geplande demonstraties en politieke acties op te schorten. Dit uit respect voor de op 96-jarige leeftijd overleden koning Mihai.

“In dit moment van nationale rouw is het belangrijk om ons te richten op datgene dat ons verbindt en niet op wat ons verdeelt. Nu moeten we koning Mihai eren en respect betuigen. We hebben daarom alle voorgenomen acties opgeschort”, aldus de verklaring van de PSD.

Hoewel Roemenië sinds 1947 geen monarchie meer is, werd Mihai na de val van het communisme weer geëerd en beschouwd als koning. De verwachting is dat hij volgende week een staatsbegrafenis zal krijgen.