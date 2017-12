OSLO – Koning Harald van Noorwegen is op zondag 17 december aanwezig bij de bisschopswijding van Kari Veiteberg in Oslo.

De ceremonie is een bijzondere. Voor het eerst wordt een vrouw gewijd als bisschop van Oslo. Veiteberg neemt de functie over van Ole Christian Kvarme, die in september afscheid nam.

De bisschopswijding vindt plaats in de kathedraal van Oslo, ook wel de Dom van Oslo genoemd. In deze kerk werd in 2001 ook het huwelijk van Haralds zoon kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit voltrokken.