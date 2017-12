WEZEMBEEK-OPPEM – Koningin Mathilde heeft zich dinsdag van haar sportieve kant laten zien. De vrouw van de Belgische koning Filip speelde tijdens haar bezoek aan een internaat in Wezembeek-Oppem een potje tafeltennis.

Mathilde ontmoette in het Pensionnat Jules Lejeune jongeren met een problematische thuissituatie. In het internaat worden de meerderjarige bewoners voorbereid op de overstap naar zelfstandig wonen. De koningin sprak met een aantal jongeren en maakte kennis met programma’s voor reïntegratie in de samenleving.